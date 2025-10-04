Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस

Rajasthan Transport Department : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला वापस लिया। जानें राजस्थान के परिवहन विभाग ने नया फैसला क्या लिया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 04, 2025

Bhajanlal Government has taken back Another Decision of Ashok Gehlot Government

अशोक गहलोत व सीएम भजनलाल। पत्रिका फोटो

Rajasthan Transport Department : राजस्थान परिवहन विभाग ने हाईब्रिड कार खरीद के दौरान वन टाइम टैक्स में दी जा रही 25 फीसदी छूट को खत्म कर दिया है। फरवरी 2023 में कांग्रेस सरकार के समय से यह छूट दी जा रही थी। परिवहन विभाग ने छूट वापस लेने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी।

तर्क… राजस्व घाटा और प्रदूषण में राहत नहीं

1- वाहन मालिक महंगी हाइब्रिड कार खरीद कर उसे केवल डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए दी जाती है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए दी जा रही छूट का फायदा प्रदेशवासियों को नही मिल पा रहा।
2- देश में हाइब्रिड कार पर छूट सिर्फ राजस्थान में दी जा रही है, अन्य राज्यों में छूट नहीं दी जा रही।
3- विभाग का मानना है कि इससे जहां प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, वहीं राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की नई गवर्निंग बॉडी बनाई

इससे पूर्व जुलाई में भी भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार के एक और फैसले को पलट दिया था। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में गहलोत सरकार के बनाए आजीवन ट्रस्टियों के अधिकारों को भजनलाल सरकार ने खत्म करते हुए आरआईसी का प्रबंधन एक नई गवर्निंग बॉडी बनाई है। इसके साथ ही भजनलाल ने तमाम फैसले अशोक गहलोत सरकार के बदले हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 09:56 am

Published on:

04 Oct 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: एयर लाइन कंपनियों का रोज का राग, शेड्यूल बना रहा ‘फूल’, आने-जाने में देरी, फ्लाइट्स रद्द

जयपुर

Rameshwar Dudi Death : रामेश्वर डूडी के निधन पर अशोक गहलोत ने कहा-व्यक्तिगत आघात, सचिन पायलट ने दी बड़ी बात

Ashok Gehlot called Rameshwar Dudi death a personal shock Sachin Pilot reacted strongly
जयपुर

Rajasthan News: केयसंस फार्मा की सिरप को जांच में क्लीन चिट, नहीं मिले घातक सॉल्वेंट

जयपुर

Railway News: रेल मदद ऐप पर खुलती रेलवे की पोल, ट्रेन में घटिया खाने से लेकर ओवरचार्जिंग तक का खेल

जयपुर

राजस्थान के दवा बाजार में शुरू हुआ नया खेल, पुरानी MRP काट नई चिपका रहे निर्माता, मरीज मायूस

Rajasthan pharmaceutical market start new game manufacturers slashing old MRPs and pasting new ones patients disappointed
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.