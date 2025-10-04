Rajasthan : भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया वापस

1- वाहन मालिक महंगी हाइब्रिड कार खरीद कर उसे केवल डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए दी जाती है। ऐसे में प्रदूषण कम करने के लिए दी जा रही छूट का फायदा प्रदेशवासियों को नही मिल पा रहा।

2- देश में हाइब्रिड कार पर छूट सिर्फ राजस्थान में दी जा रही है, अन्य राज्यों में छूट नहीं दी जा रही।

3- विभाग का मानना है कि इससे जहां प्रदूषण कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, वहीं राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।