सावधान! आपकी थाली में ‘जहर’ तो नहीं? जयपुर में 15000 Kg संदिग्ध दाल सीज, न डेट थी न बैच नंबर

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल के नेतृत्व में जब टीम मैसर्स के.एम. इंडस्ट्रीज पहुंची, तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। गोदाम में हरी मूंग दाल और मूंग मोगर के सैकड़ों कट्टे रखे थे। जांच में सामने आया कि 30 किलो वजन के 521 सील्ड कट्टों पर न तो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी, न एक्सपायरी और न ही बैच नंबर। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कंपनी का पूरा नाम-पता भी गायब था। गुणवत्ता संदिग्ध होने पर टीम ने पूरी खेप को मौके पर ही सीज कर दिया।