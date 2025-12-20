Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ से फिर पलटी मारेगा मौसम, जानें कब से कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट

दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान में पुनः 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना जताई गई है। मौसम में आ रहे इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान गिरने से आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ेगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।