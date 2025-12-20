Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोभ से फिर पलटी मारेगा मौसम, जानें कब से कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट

Rajasthan Weather Update (Patrika File Photo)
December Weather Forecast: राजस्थान में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम केंद्र जयपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में तापमान और कोहरे की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 19 से 22 दिसंबर के दौरान मौसम में बदलाव आएगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की प्रबल संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क ही बना रहेगा।
प्रदेश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में आज भी कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने चेतावनी जारी की है कि 20 दिसंबर को भरतपुर संभाग और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है। शेष अधिकांश भागों में फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है।
दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सर्दी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव के कारण न्यूनतम तापमान में पुनः 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके साथ ही 23 और 24 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना जताई गई है। मौसम में आ रहे इस उतार-चढ़ाव को देखते हुए वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान गिरने से आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ेगी, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।
