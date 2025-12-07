Good News: जाम की परेशानी होगी खत्म, राजस्थान में यहां बनेगा 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, हवा की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

एआई की मदद से तैयार प्रतीकात्मक तस्वीर
Jaipur News: जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक दीया कुमारी ने आज 100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह शिलान्यास समारोह विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय निवासियों को यातायात जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जिस मुख्य परियोजना का शिलान्यास किया, उसमें नाडी का फाटक और सितावाली फाटक एवं बैनाड़ फाटक के बीच 4 लेन ROB (रेलवे ओवर ब्रिज) और RUB (रेलवे अंडर ब्रिज) शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम को समाप्त करना और क्षेत्र में सुगम यातायात को सुनिश्चित करना है। यह शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन ईंट मंडी, 200 फ़ीट बाई पास के पास, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर में किया गया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने स्थानीय निवासियों को बधाई दी और कहा कि इन 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से विद्याधर नगर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को गति देने और जनता की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया।
नाडी का फाटक, सितावाली फाटक और बैनाड़ फाटक जयपुर के व्यस्ततम मार्गों में से हैं, जहाँ अक्सर रेलवे क्रॉसिंग के कारण लंबा जाम लग जाता है। 4 लेन के नए ROB और RUB के निर्माण से इन फाटकों पर यातायात का दबाव कम होगा, जिससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही, यह परियोजना विद्याधर नगर को जयपुर के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा।
