Good News: जाम की परेशानी होगी खत्म, राजस्थान में यहां बनेगा 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, हवा की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जिस मुख्य परियोजना का शिलान्यास किया, उसमें नाडी का फाटक और सितावाली फाटक एवं बैनाड़ फाटक के बीच 4 लेन ROB (रेलवे ओवर ब्रिज) और RUB (रेलवे अंडर ब्रिज) शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम को समाप्त करना और क्षेत्र में सुगम यातायात को सुनिश्चित करना है। यह शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन ईंट मंडी, 200 फ़ीट बाई पास के पास, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर में किया गया।