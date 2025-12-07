7 December 2025,

Sunday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: जाम की परेशानी होगी खत्म, राजस्थान में यहां बनेगा 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, हवा की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

100 Crore Projects For Jaipur: उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को गति देने और जनता की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 07, 2025

एआई की मदद से तैयार प्रतीकात्मक तस्वीर

Jaipur News: जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात देते हुए राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक दीया कुमारी ने आज 100 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यह शिलान्यास समारोह विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे स्थानीय निवासियों को यातायात जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जिस मुख्य परियोजना का शिलान्यास किया, उसमें नाडी का फाटक और सितावाली फाटक एवं बैनाड़ फाटक के बीच 4 लेन ROB (रेलवे ओवर ब्रिज) और RUB (रेलवे अंडर ब्रिज) शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम को समाप्त करना और क्षेत्र में सुगम यातायात को सुनिश्चित करना है। यह शिलान्यास कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन ईंट मंडी, 200 फ़ीट बाई पास के पास, नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर में किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने स्थानीय निवासियों को बधाई दी और कहा कि इन 100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से विद्याधर नगर की यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को गति देने और जनता की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया।

नाडी का फाटक, सितावाली फाटक और बैनाड़ फाटक जयपुर के व्यस्ततम मार्गों में से हैं, जहाँ अक्सर रेलवे क्रॉसिंग के कारण लंबा जाम लग जाता है। 4 लेन के नए ROB और RUB के निर्माण से इन फाटकों पर यातायात का दबाव कम होगा, जिससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसके साथ ही, यह परियोजना विद्याधर नगर को जयपुर के अन्य हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur: 200 करोड़ से बनी शानदार सड़क तैयार, सोमवार से फर्राटा भर सकेंगे वाहन, समय और पैसा बचेगा
जयपुर
Road news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जाम की परेशानी होगी खत्म, राजस्थान में यहां बनेगा 100 करोड़ का ओवर ब्रिज, हवा की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में चमत्कार! तेज रफ्तार की टक्कर से कार हवा में उछलकर पलटी, चालक को खरोंच तक नहीं आई, भयानक मंजर देख सहमे लोग

Jaipur Mansarovar Atish Market Speeding car
जयपुर

हर महीने लग रहे 10 हजार से ज्यादा रूफटॉप सोलर, 408 मेगावॉट क्षमता से अधिक के लगे रिकॉर्ड संयंत्र

जयपुर

जयपुर में फिर से थार का कहर, इस बार सामने था यातायात पुलिसकर्मी… एक सप्ताह में तीसरी घटना

जयपुर

Patrika PropEX 2025: पसंद के हिसाब से चुन रहे अपने सपनों का घर, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई रुचि

जयपुर

RDPL News : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर, वित्त विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी RDPL

Rajasthan People Good News Finance Department taken a big step now RDPL will start again after 9 years
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.