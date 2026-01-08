Rajasthan Urban Bodies : राजस्थान में नवगठित 115 नगरीय निकायों के बनेंगे मास्टर प्लान, पहले चरण में 49 निकायों का प्रस्ताव सरकार को भेजा

मास्टर प्लान नहीं बनने से अवसर और नेताओं के लिए अपने मन-मुताबिक काम करने की गली खुली हुई है। हर सरकार में मास्टर प्लान बिगड़ता रहा है। इसके जिम्मेदारों को खोजा तक नहीं गया। यहां तक की एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में जोनल प्लान बनाने की अनिवार्यता तक हटा दी गई है। कई ऐसे शहर भी हैं जिनके मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन उनकी समय-सीमा बढ़ाई जाती रही है।