8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Urban Bodies : राजस्थान में नवगठित 115 नगरीय निकायों के बनेंगे मास्टर प्लान, पहले चरण में 49 निकायों का प्रस्ताव सरकार को भेजा

Rajasthan Urban Bodies : राजस्थान में नवगठित नगरीय निकायों के मास्टर प्लान अब तैयार होंगे। पहले चरण में 49 निकायों से शुरुआत की जाएगी, जिनका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। जानिए अपडेट।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 08, 2026

Rajasthan 115 newly formed urban bodies Master plans will be prepared first phase 49 bodies proposals sent to government

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Urban Bodies : राजस्थान में नवगठित नगरीय निकायों के मास्टर प्लान अब तैयार होंगे। इनमें 115 नए नगरीय निकाय हैं, जिनके मास्टर प्लान चरणबद्ध रूप से बनाए जाएंगे। पहले चरण में 49 निकायों से शुरुआत की जाएगी, जिनका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।

अब राजस्थान सरकार यह तय करेगी कि 115 में से कौन से 49 नगरीय निकायों को पहले चरण में शामिल किया जाए। इन चयनित निकायों के मास्टर प्लान एक साल के भीतर तैयार किए जाएंगे।

मुख्य नगर नियोजक विभाग इस काम को लेकर दोहरी तैयारी कर रहा है। एक ओर विभाग अपने स्तर पर मास्टर प्लान तैयार करेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ काम निजी कंपनियों को ठेके पर देने की योजना है। हालांकि, इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं।

जानकारों का कहना है कि जब विभाग के पास नगर नियोजकों की पर्याप्त टीम मौजूद है, तो फिर निजी कंपनियों को यह काम क्यों सौंपा जा रहा है। राजस्थान पत्रिका ने नवगठित नगरीय निकायों के मास्टर प्लान नहीं बनने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। कोर्ट कई बार आदेश दे चुका है कि हर शहर का मास्टर प्लान बनेगा और तय समय सीमा में लागू कर उसी अनुरूप काम करेंगे।

मास्टर प्लान इसलिए जरूरी

1- मास्टर प्लान शहर के विकास का पॉलिसी दस्तावेज है। इसमें पूरे शहर का विकास का वृहद प्लान शामिल है। मसलन, शहर के किस इलाके में भू-उपयोग आवासीय, संस्थानिक, कॉमर्शियल होगा।
2- रोड नेटवर्क से लेकर परिवहन, मनोरंजन, आवास से जुड़ा खाका खींचा जाता है।
3- जन सुविधा के लिए जगह आरक्षित की जाती है। इकोलॉजिकल, हरियाली और पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण के लिए भी जगह चिन्हित होती है।

हाल यूं बिगड़ता गया

मास्टर प्लान नहीं बनने से अवसर और नेताओं के लिए अपने मन-मुताबिक काम करने की गली खुली हुई है। हर सरकार में मास्टर प्लान बिगड़ता रहा है। इसके जिम्मेदारों को खोजा तक नहीं गया। यहां तक की एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में जोनल प्लान बनाने की अनिवार्यता तक हटा दी गई है। कई ऐसे शहर भी हैं जिनके मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो चुकी है लेकिन उनकी समय-सीमा बढ़ाई जाती रही है।

ये भी पढ़ें

Ramadan : खुशखबर, इस बार रमजान में राजस्थान के रोजेदारों को मिलेगी बड़ी राहत, 30 साल बाद बना बड़ा संयोग
जयपुर
Good news This Ramadan fasting Rajasthan Muslims rozadaro get big relief A rare coincidence occurred after 30 years

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 08:10 am

Published on:

08 Jan 2026 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Urban Bodies : राजस्थान में नवगठित 115 नगरीय निकायों के बनेंगे मास्टर प्लान, पहले चरण में 49 निकायों का प्रस्ताव सरकार को भेजा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Result Update: लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम?

4th grade result
जयपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा, 9 को जोधपुर और 10 को आएंगे जयपुर, जानें क्या रहेगा शेड्यूल ?

Amit Shah Jaipur tour
जयपुर

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस में छिड़ी सियासी जंग, दोनों दलों ने बनाई ये रणनीति

Rajasthan-Politics
जयपुर

सावधान! आपकी थाली में 'जहर' तो नहीं? जयपुर में 15000 Kg संदिग्ध दाल सीज, न डेट थी न बैच नंबर

जयपुर

Viral Post: ‘मैं तुम्हारी रोशनी को…’, बेटे के निधन के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने की इमोशनल पोस्ट, बेटे के साथ देखा था ये सपना

Anil-Agarwal-Vedanata-Group-
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.