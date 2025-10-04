Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिसके प्रभाव से राजस्थान के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल के साथ बारिश-आंधी चलने की संभावना है। 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को लगभग पूरे राज्य में आंधी-बारिश होगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस सिस्टम के असर से 8 अक्टूबर से राहत मिलेगी।