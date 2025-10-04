Patrika LogoSwitch to English

Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : मौसम विभाग ने आज शनिवार 4 अक्टूबर को तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 घंटे में बारिश की संभावना है।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 04, 2025

Weather Update Meteorological Department issues Yellow Alert Today in 2 hours Rajasthan 3 districts of Rain forecast

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग ने आज शनिवार 4 अक्टूबर को तीन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 घंटे में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा जिले और आस-पास के क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही 20-30 KMPH गति से तेज ​हवा चलने की संभावना है।

8 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जिसके प्रभाव से राजस्थान के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल के साथ बारिश-आंधी चलने की संभावना है। 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को लगभग पूरे राज्य में आंधी-बारिश होगी। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, इस सिस्टम के असर से 8 अक्टूबर से राहत मिलेगी।

4 अक्टूबर को मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज 4 अक्टूबर को भरतपुर, धौलपुर, करौली, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, सिरोही, जालोर, राजसमंद, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में बारिश होने की संभावना है।

फलोदी में सबसे अधिक तापमान रहा

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बीते 24 घंटे में दिन का सबसे अधिक तापमान फलोदी में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सबसे अधिक बारिश नागौर जिले के खींवसर में 68 M.M. दर्ज की गई।

जयपुर मौसम : आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

जयपुर में आज सुबह 8 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह कल इसी वक्त के तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं आज जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम विभाग की कृषि सलाह

1- खुले आसमान में पककर तैयार खरीफ की फसलों को भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें।
2- कृषि उपज मंडियों में भी खुले आसमान में रखे जींसों व अनाज को भीगने से बचाव के समुचित उपाय करें।
3- रबी की फसलों की बिजाई का कार्य आगामी दिनों में बारिश को ध्यान में रखकर ही करें।

खबर शेयर करें:

04 Oct 2025 08:26 am

