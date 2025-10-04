Rameshwar Dudi Passes Away : किसानों के मसीहा रामेश्वर डूडी नहीं रहे, जानिए छात्र नेता से सांसद बनने का सफर

Rameshwar Dudi Passes Away : राजस्थान के दिग्गज कांग्रेसी नेता और किसानों के अगुवा वरिष्ठ कांग्रेसी रामेश्वर डूडी (62 वर्ष) का शुक्रवार देर रात करीब एक बजे निधन हो गया। रामेश्वर डूडी को अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके बाद से वे कोमा में चले गए थे। जानिए कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी कौन हैं? किसानों के बीच बेहद लोकप्रिय रामेश्वर डूडी बीकानेर जिले के नोखा तहसील के रायसर गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं। रामेश्वर डूडी ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों की आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद की। रामेश्वर लाल डूडी का जन्म 1 जुलाई 1963 में हुआ था।