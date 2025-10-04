पश्चिमी राजस्थान में किसानों की बुलंद आवाज कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे, शोक की लहर, अंत्येष्टि आज बीकानेर में

वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात तकरीबन एक बजे निधन हो गया। वे अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज होने के बाद से कोमा में चल रहे थे। उन्हें पहले जयपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। कुछ दिन पहले ही डूडी को दिल्ली से बीकानेर लाया गया था। तब से उनकी हालत स्थिर थी।62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने शुक्रवार देर रात घर पर ही आखिरी सांस ली। रामेश्वर डूडी मूलत: नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे डूडी राजनितिक जीवन में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के साथ विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भतीजे अतुल डूडी ने बताया कि अंत्येष्टि बीकानेर में शनिवार दोपहर बाद एक बजे जाट बगीची में होगी।