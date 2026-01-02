Bikaner Road Accident: भारत माला रोड पर भीषण सड़क हादसा, टेंपो के उड़े परखच्चे, 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में गुरुवार देर रात भारतमाला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नापासर थाना क्षेत्र में नौरंगदेसर के पास दो ट्रकों और एक टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।