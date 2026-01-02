Bikaner Road Accident: भारत माला रोड पर भीषण सड़क हादसा, टेंपो के उड़े परखच्चे, 2 लोगों की मौत, 5 गंभीर घायल

पत्रिका फाइल फोटो
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में गुरुवार देर रात भारतमाला रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नापासर थाना क्षेत्र में नौरंगदेसर के पास दो ट्रकों और एक टेंपो की आमने-सामने भिड़ंत में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। क्षतिग्रस्त टेंपो में फंसे घायलों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण रहा।
सूचना मिलने पर नापासर थानाधिकारी सुषमा राठौड़ पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचीं। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से पीबीएम अस्पताल भिजवाया गया।
थानाधिकारी सुषमा राठौड़ ने बताया कि हादसे में एक ट्रक चालक तथा टेंपो में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान राजूराम व राजेश के रूप में हुई है। हताहतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।
दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए भारतमाला रोड पर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभालते हुए यातायात को सुचारु कराया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
