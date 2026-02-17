Rajasthan: मैं पूरी तरह टूट गया… एशिया कप से पहले खिलाड़ी को बिना लिखित आदेश के नौकरी से निकाला, पिता लगाते हैं ठेला

16 मार्च 2026 से बैंकोक में एशिया कप का आयोजन होना है जिसके लिए भी मेरा भारतीय टीम में चयन हो गया है वर्तमान में मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं और फिर एशियाई गेम्स के लिए भी तैयारी चल रही है। नौकरी छिन जाने से मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया हूं। मैं अभी भी एशियन गेम्स और आगामी एशिया कप की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आर्थिक संकट बहुत गहरा है। पिछले पांच माह से मुझे वेतन भी नहीं मिला है। सब जगह चक्कर लगा रहा हूं पर कोई सहायता नहीं मिली। हां, खेल सचिव सर ने आश्वासन दिया है।

वल्र्ड चैंपियनशिप पदक के आधार पर ‘ए ग्रेड’ नौकरी के लिए भी आवेदन किया हुआ है, किंतु अभी तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है।