जयपुर जिले में चार मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, दो की दर्दनाक मौत; हादसे के बाद लोग बनाते रहे वीडियो

जयपुर। नए साल से ठीक पहले कालाडेरा कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसे ने दो प्रवासी मजदूरों की जिंदगी छीन ली, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह हादसा बुधवार रात कालाडेरा बस स्टैंड से रीको औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर शनि मंदिर से पहले जांगिड़ कृषि फार्म के पास हुआ। स्कूटी और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों पर सवार चार मजदूर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।