जयपुर जिले में चार मजदूरों को ट्रक ने रौंदा, दो की दर्दनाक मौत; हादसे के बाद लोग बनाते रहे वीडियो

कालाडेरा थाना क्षेत्र में बुधवार की रात सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल निवासी दो मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। हादसे के बाद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक किसी ने मदद की कोशिश नहीं की।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 01, 2026

jaipur Accident

मृतक राकेश (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। नए साल से ठीक पहले कालाडेरा कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसे ने दो प्रवासी मजदूरों की जिंदगी छीन ली, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। यह हादसा बुधवार रात कालाडेरा बस स्टैंड से रीको औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग पर शनि मंदिर से पहले जांगिड़ कृषि फार्म के पास हुआ। स्कूटी और बाइक की आमने-सामने की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों पर सवार चार मजदूर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।

हादसे में सभी चारों मजदूर सड़क पर उछलकर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर घायलों को एम्बुलेंस से कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल को छुट्टी दे दी गई, जबकि तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर किया गया।

इलाज के दौरान दो मजदूरों की मौत

रास्ते में हालत बिगड़ने पर घायलों को चौमूं के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी विपिन कुमार शर्मा (41) की एसएमएस अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि पश्चिम बंगाल निवासी राकेश विश्वास (35) ने चौमूं के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतकों का अलग-अलग अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम

कालाडेरा थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल मीणा ने बताया कि हादसे में घायल अन्य मजदूरों में हिमाचल प्रदेश निवासी हन्नी कुमार (42) का चौमूं के निजी अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि कोटपूतली निवासी धर्मेंद्र राजपूत (35) को कालाडेरा सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गुरुवार को दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। विपिन का पोस्टमार्टम जयपुर के एसएमएस अस्पताल में और राकेश का चौमूं उपजिला अस्पताल में कराया गया।

लोग बनाते रहे वीडियो

घटना के दौरान एक और चिंताजनक पहलू सामने आया। गंभीर रूप से घायल मजदूर सड़क पर तड़प रहे थे, लेकिन आसपास मौजूद कई लोग मदद करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते रहे। पुलिस के पहुंचने के बाद ही एम्बुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया।

ट्रक चालक मौके से फरार

बताया गया है कि हादसे का शिकार हुए चारों मजदूर कालाडेरा रीको क्षेत्र की अलग-अलग फैक्ट्रियों में काम करते थे। मृतक राकेश विश्वास लोहे के टॉवर बनाने वाली किरण इन्फ्रा फैक्ट्री में और विपिन कुमार शर्मा पिताम्बरी फैक्ट्री में कार्यरत था। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। थानाधिकारी पूजा पूनिया ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश के लिए पुलिस टीमें जुटी हुई हैं।

