Bikaner Crime : भूमि विवाद में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने ससुर, देवर और अन्य पर लगाया आरोप

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 17 नवंबर को आरोपी उसके घर आए और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने पर उसकी बेटी को बाहर कर कमरे को बंद कर दिया।