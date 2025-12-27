Bikaner Crime : भूमि विवाद में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता ने ससुर, देवर और अन्य पर लगाया आरोप

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Bikaner Crime : जमीन विवाद की रंजिश में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील फोटो-वीडियो बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने ससुर, देवर, बेटी, जंवाई और नाणदे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने बताया कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। 17 नवंबर को आरोपी उसके घर आए और जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। पीड़िता के मना करने पर उसकी बेटी को बाहर कर कमरे को बंद कर दिया।
इसके बाद आरोप है कि ससुर, देवर, जंवाई और नाणदे ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना के दौरान मोबाइल फोन से अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया। जिससे उसे ब्लैकमेल करने की आशंका है।
मामले की जांच कर रहे सीओ हिमांशु शर्मा ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का बयान लिया गया है। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। शनिवार को पीड़िता के 164 के बयान अवकाशकालीन न्यायालय में दर्ज कराएं जाएंगे।
