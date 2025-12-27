Rajasthan Panchayat Elections : घूंघट-बुर्के हटाकर देखे जाएंगे महिलाओं के चेहरे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर इसका संकेत दे दिया।