27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : घूंघट-बुर्के हटाकर देखे जाएंगे महिलाओं के चेहरे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी की। इसके तहत मतदान के दौरान घूंघट-बुर्के हटाकर महिलाओं के चेहरे देखे जाएंगे। जानिए अन्य निर्देश।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 27, 2025

Rajasthan Election Commission issues Panchayat Elections guidelines Women faces will be seen after removing veils and burqas

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायती राज व शहरी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर इसका संकेत दे दिया।

निर्वाचन आयोग ने कलक्टरों को मतदान दल बनाने और उनमें महिलाओं, दिव्यांग व केंद्रीय कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी से अलग रखने को कहा गया है।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि मतदान केंद्र पर बुर्का या घूंघट में महिला के आने पर उसकी पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक की मदद ली जाए।

एकसाथ चुनाव तो एक ही मतदान दल

मतदान दल में एक अधिकारी और चार सहायक मतदानकर्मी होंगे। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव एक साथ होने पर सभी पदों का चुनाव एक ही मतदान दल को कराना होगा।

आयोग ने सभी पंचायत समितियों में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है। जल्द ही मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू की जाएगी।

10 फीसदी मतदान दल रहेंगे रिजर्व

मतदान केन्द्र पर आपातस्थिति पैदा होने या पुर्नमतदान जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर 10 फीसदी मतदान दल रिजर्व ड्यूटी के लिए रखने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें

Barmer Refinery Inauguration : बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट, मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन
बाड़मेर
Rajasthan Barmer refinery New update PM Modi may inaugurate it after Makar Sankranti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections : घूंघट-बुर्के हटाकर देखे जाएंगे महिलाओं के चेहरे, चुनाव आयोग की गाइडलाइन जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में टैक्सी लूट गैंग बेनकाब: पहले चिल्ला-चिल्लाकर सवारी बैठाते, फिर सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट, कई लोगों को बनाया शिकार

Jaipur Crime Kidnapping and robbery
जयपुर

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, रविवार तक इंटरनेट बंद

जयपुर

राजस्थान का ग्रीन हाइड्रोजन सपना पानी की कमी में अटका, 2800 केटीपीए के प्रोजेक्ट इंतजार में

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Railway Decision : रेलवे का फैसला, बड़ा रेल हब बनेगा जयपुर, बनाए जाएंगे नए टर्मिनल स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी राहत

railway authorities decided Jaipur will become a big rail hub new terminal stations built providing relief to passengers
जयपुर

जयपुर में खौफनाक लूट: रास्ता पूछकर युवक को रोका, गले पर चाकू रखकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए, सिगरेट से दागा

Jaipur Crime
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.