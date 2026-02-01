400 से ज्यादा किसानों की आंखों की जांच, चश्मे वितरित, 2000 से ज्यादा जौ उत्पादकों से संवाद, वैज्ञानिक खेती पर जोर

जयपुर। जौ उत्पादकों के लिए आयोजित बार्ली ग्रोअर्स डे में 400 से अधिक किसानों की आंखों की जांच की गई और जरूरतमंदों को चश्मे बांटे गए। यह पहल विजनस्प्रिंग फाउंडेशन के सहयोग से की गई। विशेषज्ञों के अनुसार साफ दृष्टि से खेत में काम करने की क्षमता और सुरक्षा दोनों में सुधार होता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। चौमूं में आयोजित छठे बार्ली ग्रोअर्स डे के दौरान राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2000 से अधिक किसानों को जोड़ा गया। 400 से ज्यादा प्रगतिशील किसानों ने आरएंडडी फील्ड ट्रायल, विशेषज्ञ सत्र और सतत कृषि विषयों पर चर्चा में भाग लिया।