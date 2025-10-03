राजस्थान की जनता को बड़ा झटका, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब हुआ महंगा

Rajasthan Big News : राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर तक की कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो गया है। इसमें शहरी क्षेत्र और शहरी परिधि क्षेत्र की कृषि भूमि को शामिल किया गया है। अभी तक एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल की कृषि भूमि पर ही यह लागू था। वहीं, पहली बार होगा जब सड़क चौड़ाई के आधार पर शुल्क में बढ़ोतरी भी होगी। यानि, जितनी चौड़ी सड़क, रजिस्ट्री उतनी ही महंगी होगी। सड़क चौडाई के आधार पर चार कैटेगिरी में बांटा गया है। भूमि 40 फीट से अधिक चौड़ी अप्रोच रोड पर स्थित है तो डीएलसी दर से 10 से 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी।