Pali Accident : ट्रेलर की टक्कर से कार बेकाबू होकर पलटी, दर्दनाक हादसे में मशहूर डाक्टर की हुई मौत

Pali Tragic Accident : पाली में दर्दनाक हादसा। पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित बालराई के निकट मंगलवार देर रात एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में गुजरात के चिकित्सक की मौत हो गई व ट्रेलर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।