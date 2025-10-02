Pali Accident : ट्रेलर की टक्कर से कार बेकाबू होकर पलटी, दर्दनाक हादसे में मशहूर डाक्टर की हुई मौत

पाली. हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। डॉ. अरुण कुमार आढ़ा (मृतक)। फोटो पत्रिका
Pali Tragic Accident : पाली में दर्दनाक हादसा। पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित बालराई के निकट मंगलवार देर रात एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। जिससे कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में गुजरात के चिकित्सक की मौत हो गई व ट्रेलर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।
पुलिस ने बताया मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के पांचेटिया गांव निवासी डॉ. अरुण कुमार आढ़ा (54 वर्ष) के डीसा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। उनकी पत्नी प्रतिभा पाली के बांगड़ अस्पताल में दंत चिकित्सक है। परिवार पाली के पैकेज कॉलोनी में रहता है।
मंगलवार रात वे परिवार से मिलने घर आ रहे थे। इस दौरान पाली-सुमेरपुर हाईवे स्थित बालराई के पास एक होटल से ट्रेलर सड़क पर चढ़ रहा था। इस दौरान चालक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। जिससे उनकी कार पलट गई। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई। हाईवे की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। रात करीब 1.30 बजे उन्हें बांगड़ लाया गया। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिजनों ने बताया कि वे अपने गांव पांचेटिया आने पर ग्रामीणों का नि:शुल्क उपचार करते थे। पाली जिले से कोई भी मरीज डीसा इलाज के लिए जाता तो वहां भी उनकी मदद करते। उनका मानना था कि चिकित्सक का असली काम मरीजों की सेवा करना है, ताकि वे जल्दी स्वस्थ हो सके।
