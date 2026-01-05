5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Sojat News: बदलने वाली है सोजत शहर की किस्मत, तैयार होगा इंडस्ट्रियल एरिया, खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

पाली के सोजत क्षेत्र में मेहंदी उद्योग को नई पहचान मिलने जा रही है। रूपावास गांव में रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने से ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के साथ रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 05, 2026

Industrial Area, Industrial Area in Sojat, Industrial Area in Pali, Industrial Area in Rajasthan, Mehndi of Sojat, Pali News, Rajasthan News, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया इन सोजत, इंडस्ट्रियल एरिया इन पाली, इंडस्ट्रियल एरिया इन राजस्थान, सोजत की मेहंदी, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

राजीव दवे
पाली। सोजत की मेहंदी का रंग अब और भी गहरा और सुर्ख होगा। यह रंग सोजत के निकट बसे रूपावास गांव से चढ़ेगा, जहां रीको की ओर से एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यहां ग्रीन श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इस क्षेत्र में रीको द्वारा मेहंदी से जुड़े उद्योगों के साथ-साथ ग्रीन श्रेणी की अन्य इकाइयों को लाया जाएगा।

रीको की ओर से इस औद्योगिक क्षेत्र में परिसीमन के तहत चारदीवारी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्षेत्र के विकसित होने पर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से चाय की थड़ियां, विभिन्न सामग्री के स्टॉल और दुकानें लगने जैसी स्वरोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

सोजत में मेहंदी के अलावा आएंगे अन्य उद्योग

सोजत औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में अधिकांश मेहंदी उद्योग ही संचालित हैं। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाइयां लगाने के लिए अब स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से नई मेहंदी इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ कई उद्योगों का विस्तार संभव होगा। इसके अलावा ग्रीन श्रेणी की अन्य कई औद्योगिक इकाइयां भी यहां स्थापित हो सकेंगी।

ये उद्योग मुख्य रूप से ग्रीन श्रेणी में हैं

  • बेकरी, कन्फेक्शनरी एवं मिठाइयां, फ्लोर मिल्स (आटा चक्की), मसाले पीसना (ड्राई प्रोसेसिंग), दूध चिलिंग प्लांट
  • बेंत और बांस के उत्पाद (सूखे ऑपरेशन), लकड़ी का फर्नीचर निर्माण (इलेक्ट्रिक मशीनों से, आरा मिल नहीं), गत्ता, नालीदार बॉक्स और कागज उत्पाद (पल्प/कागज निर्माण के बिना)
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उसके सामान
  • थर्मामीटर निर्माण, मेडिकल एवं सर्जिकल उपकरण
  • खेलकूद के सामान
  • अगरबत्ती निर्माण

इस तरह समझें औद्योगिक क्षेत्र

  • 60.34 हेक्टेयर क्षेत्रफल
  • औद्योगिक क्षेत्र में 220 भूखंड
  • 500 से 5000 वर्ग मीटर तक के भूखंड

इन्होंने कहा

सोजत क्षेत्र के रूपावास गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। वहां क्षेत्र की चारदीवारी बनाने का कार्य प्रगति पर है।

  • दिलीप कुमार झा, रीजनल मैनेजर, रीको, पाली

क्षेत्र का होगा विकास

सोजत के नए औद्योगिक क्षेत्र में मेहंदी के अलावा अन्य ग्रीन श्रेणी के उद्योग भी आएंगे। इससे क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।

  • विकास टांक, संरक्षक, मेहंदी व्यापार संघ समिति, सोजत

ये भी पढ़ें

खजाना या इतिहास? देवरी में मिली देग ट्रेजरी के स्ट्रॉग रूम में डबल लॉक में जमा, बाहर पुलिस का पहरा; जांच के बाद खुलेगा राज
टोंक
Devari-pot-mystery

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jan 2026 05:01 pm

Published on:

05 Jan 2026 04:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Sojat News: बदलने वाली है सोजत शहर की किस्मत, तैयार होगा इंडस्ट्रियल एरिया, खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली में तलवार हमले में घायल ससुर की मौत, पत्नी के पीहर आने से नाराज दामाद ने किया था हमला

पाली

पाली: होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, बेटी से मिलने बाइक पर जा रहा था

पाली

Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

Sacnchore-Crime
पाली

Pali News: पाली जिले में बदल जाएगा पंचायत समितियों का नक्शा, वार्डों के स्वरूप में बदलाव की तैयारी

District Council, Pali District Council, Pali Panchayat Samiti, Wards in Pali, Pali News, Rajasthan News, जिला परिषद, पाली जिला परिषद, पाली पंचायत समिति, पाली में वार्ड, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

बसों की छत पर जाने को नहीं होंगी सीढि़यां, ऊपर से हटाने होंगे कैरियर

Transport Department
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.