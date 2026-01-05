Sojat News: बदलने वाली है सोजत शहर की किस्मत, तैयार होगा इंडस्ट्रियल एरिया, खुलेंगे रोजगार के दरवाजे

एआई तस्वीर
राजीव दवे
पाली। सोजत की मेहंदी का रंग अब और भी गहरा और सुर्ख होगा। यह रंग सोजत के निकट बसे रूपावास गांव से चढ़ेगा, जहां रीको की ओर से एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यहां ग्रीन श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इस क्षेत्र में रीको द्वारा मेहंदी से जुड़े उद्योगों के साथ-साथ ग्रीन श्रेणी की अन्य इकाइयों को लाया जाएगा।
रीको की ओर से इस औद्योगिक क्षेत्र में परिसीमन के तहत चारदीवारी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्षेत्र के विकसित होने पर युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। औद्योगिक इकाइयां स्थापित होने से चाय की थड़ियां, विभिन्न सामग्री के स्टॉल और दुकानें लगने जैसी स्वरोजगार गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सोजत औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में अधिकांश मेहंदी उद्योग ही संचालित हैं। मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाइयां लगाने के लिए अब स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने से नई मेहंदी इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ कई उद्योगों का विस्तार संभव होगा। इसके अलावा ग्रीन श्रेणी की अन्य कई औद्योगिक इकाइयां भी यहां स्थापित हो सकेंगी।
सोजत क्षेत्र के रूपावास गांव में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। वहां क्षेत्र की चारदीवारी बनाने का कार्य प्रगति पर है।
सोजत के नए औद्योगिक क्षेत्र में मेहंदी के अलावा अन्य ग्रीन श्रेणी के उद्योग भी आएंगे। इससे क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
