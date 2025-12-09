9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

जयपुर

राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, 31 नए क्षेत्रों के लिए 2861 करोड़ रुपए मंजूर

Rajasthan New Industrial Area: रीको ने राजस्थान में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2861 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Dec 09, 2025

New-Industrial-Area

Photo: AI generated

जयपुर। राज्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के तहत प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ-साथ पुराने क्षेत्रों को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। रीको ने पिछले दो वर्षों में राजस्थान में 31 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2861 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं।

आगजनी रोकथाम के लिए अलवर, उदयपुर, चूरू, जयपुर और कोटपूतली-बहरोड़ के सात औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए 494.57 करोड़ रुपए, आधारभूत सुविधाओं के सुधार के लिए 382.38 करोड़ रुपए और अन्य विकास कार्यों के लिए 1085 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त 234 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां भी दी गई हैं।

यहां भी कराए काम

बालोतरा : यहां प्लग-एंड-प्ले फैक्ट्री शेड के लिए 7 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही छह नए शेड निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी हुई हैं।

भूमि आवंटन में तेजी : राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद, 1 अप्रैल 2025 से अब तक विभिन्न विभागों से करीब 1100 करोड़ रुपए मूल्य की 4340 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई गई है।

राजस्थान पेट्रो जोन, बालोतरा : 550 हेक्टेयर
दौसा-बांदीकुई इंडस्ट्रियल एवं लॉजिस्टिक हब : 1120 हेक्टेयर
अजमेर : 325 हेक्टेयर
जयपुर : 110 हेक्टेयर
भीलवाड़ा : 600 हेक्टेयर

09 Dec 2025 09:35 am

