राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार, 31 नए क्षेत्रों के लिए 2861 करोड़ रुपए मंजूर

आगजनी रोकथाम के लिए अलवर, उदयपुर, चूरू, जयपुर और कोटपूतली-बहरोड़ के सात औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए 494.57 करोड़ रुपए, आधारभूत सुविधाओं के सुधार के लिए 382.38 करोड़ रुपए और अन्य विकास कार्यों के लिए 1085 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त 234 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां भी दी गई हैं।