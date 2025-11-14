Jaipur News: जयपुर में यहां 985 लाख की लागत से होंगे कई बड़े काम, खुलेगी विकास की नई राह

आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र। फोटो: पत्रिका
जयपुर। आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। सरकार की बजट घोषणा के बाद रीको ने 985 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। सड़कों से लेकर हाई मास्ट लाइट्स तक, यह परियोजना न सिर्फ आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि क्षेत्र को आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में पहचान दिलाएगी।
2025-26 की बजट घोषणा की पालना में रीको के निदेशक मंडल ने औद्योगिक क्षेत्र आकेड़ा डूंगर, जयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। रीको की ओर से पूर्व में इस औद्योगिक क्षेत्र को अविकसित आधार पर निजी विकासकर्ता को आवंटित किया गया था, लेकिन विकासकर्ता की ओर से विकास कार्य नहीं कराने के कारण उद्यमियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।
विकास कार्यों के तहत इस लेन में सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण, सीसी पेवमेंट का निर्माण, पेव्ड शॉल्डर्स का निर्माण, आरसीसी बॉक्स टाइप कल्वर्ट निर्माण, रोड जंक्शंस में यूटिलिटी डक्ट बनाने का कार्य किया जाएगा।
इसके साथ ही इस क्षेत्र में एलईडी एवं हाई मास्ट लाइट्स भी लगाई जाएंगी, जिसके उपरांत इस औद्योगिक क्षेत्र की आधारभूत सुविधाएं भी अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के समकक्ष हो सकेंगी।
विकास कार्यों से आकेड़ा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा और उद्यमियों को भी सुविधा मिल सकेंगी जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सकेगी।
-शिवांगी स्वर्णकार, प्रबंध निदेशक, रीको
