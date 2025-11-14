Jaipur News: जयपुर में यहां 985 लाख की लागत से होंगे कई बड़े काम, खुलेगी विकास की नई राह

2025-26 की बजट घोषणा की पालना में रीको के निदेशक मंडल ने औद्योगिक क्षेत्र आकेड़ा डूंगर, जयपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। रीको की ओर से पूर्व में इस औद्योगिक क्षेत्र को अविकसित आधार पर निजी विकासकर्ता को आवंटित किया गया था, लेकिन विकासकर्ता की ओर से विकास कार्य नहीं कराने के कारण उद्यमियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।