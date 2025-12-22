जयपुर में 30 बीघा से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त, 5 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। राजधानी में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सोमवार को एक साथ कई जोनों में सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन शाखा ने जोन-09, 12, 22 और 24 में अभियान चलाकर 30 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया और 5 नई अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया।
जोन-12 के अंतर्गत ग्राम माचवा में करीब 1 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यहां अवैध रूप से बाउंड्रीवाल, सड़क और अन्य निर्माण किए गए थे। जेडीए की टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माण ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।
इसी जोन में ग्राम नारी का बास (कुंडलावास रोड) क्षेत्र में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी को भी पूरी तरह ध्वस्त किया गया।
जोन-22: 11 बीघा में बस रही दो अवैध कॉलोनियां ढहाई
जोन-22 में ग्राम मोहनदासपुरा और ग्राम नारायणपुरा में बिना स्वीकृति और बिना भू-रूपांतरण करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही दो नई अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। यहां बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, बाउंड्रीवाल और अन्य ढांचे तोड़ दिए गए।
जोन-24: 10 बीघा में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई
जोन-24 के क्षेत्र जीतावाला पुलिया, सावर्डिया रोड पर करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को भी प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्त कर दिया गया।
जोन-09: मुख्य सड़क से हटाया अतिक्रमण
जोन-09 में जगतपुरा एनआरआई सर्किल से बॉम्बे हॉस्पिटल तक मुख्य सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण हटाए गए। यहां अस्थायी दुकानें, ठेले, होर्डिंग, साइन बोर्ड और केबिन हटाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
