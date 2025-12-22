जयपुर में 30 बीघा से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त, 5 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। राजधानी में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सोमवार को एक साथ कई जोनों में सख्त कार्रवाई की। प्रवर्तन शाखा ने जोन-09, 12, 22 और 24 में अभियान चलाकर 30 बीघा से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया और 5 नई अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया।

जोन-12 के अंतर्गत ग्राम माचवा में करीब 1 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। यहां अवैध रूप से बाउंड्रीवाल, सड़क और अन्य निर्माण किए गए थे। जेडीए की टीम ने जेसीबी की मदद से निर्माण ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

इसी जोन में ग्राम नारी का बास (कुंडलावास रोड) क्षेत्र में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही नई अवैध कॉलोनी को भी पूरी तरह ध्वस्त किया गया।