Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम, 20 मार्च को इन 21 जिलों में होगी ताबड़तोड़ बारिश

इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई का कार्य जोर - शोर से चल रहा है। ऐसे में मौसम का मिजाज बदलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कटाई के इस महत्वपूर्ण समय पर मौसम में बदलाव फसलों के लिए खतरा बनता नजर आ रहा है। गांवों में गेहूं की फसल कटकर खेतों में पड़ी हुई है, जबकि कई जगहों पर फसल खलिहानों में एकत्रित की जा रही है।