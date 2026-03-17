Long Weekend: 20, 21 व 22 मार्च को लगातार छुट्टियां, स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद

School Holiday(Image-Patrika.com)
जयपुर। मार्च का तीसरा सप्ताह सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए खुशखबरी लेकर आया है। 20 मार्च को चेटीचंड के अवसर पर छुट्टी रहेगी। इसके बाद 21 मार्च शनिवार और ईदुल-फितर के अवसर पर भी अवकाश रहेगा।
इसके बाद 22 मार्च रविवार के साथ मिलकर लगातार तीन दिन की छुट्टी बन जाएगी। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग इस समय को परिवार के साथ बिताने या शॉपिंग, यात्रा और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए प्लान बना सकते हैं।
लगातार तीन दिन की छुट्टी से राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। कर्मचारियों और आम लोगों के लिए यह वीकेंड न केवल आराम का मौका देगा, बल्कि परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का सुनहरा अवसर भी साबित होगा।
मार्च का तीसरा और आखिरी सप्ताह राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए खुशियों का पैकेज लेकर आया है। 20 से 31 मार्च तक कुल 11 दिनों में 7 अवकाश पड़ रहे हैं, जिससे तीन बार लंबे वीकेंड का मज़ा उठाया जा सकता है।
20 मार्च को चेटीचंड के अवसर पर छुट्टी रहेगी। उसके बाद 21 मार्च शनिवार और ईदुल-फितर के अवसर पर भी अवकाश रहेगा। 22 मार्च रविवार के साथ मिलकर लगातार तीन दिन की छुट्टी बन जाएगी। मतलब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर तीन दिनों तक बंद रहेंगे – “बल्ले-बल्ले”!
26 मार्च को रामनवमी का अवकाश रहेगा। अगर कोई 27 मार्च को एक दिन की छुट्टी लेता है, तो 26 से 29 मार्च तक चार दिन का लंबा वीकेंड बन जाएगा। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए परफेक्ट है।
31 मार्च को महावीर जयंती है। यदि कोई 30 मार्च को छुट्टी लेता है, तो 28 से 31 मार्च तक लगातार चार दिन की छुट्टी का आनंद लिया जा सकता है।
लगातार मिलने वाली छुट्टियों से राजस्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। कई लोग परिवार के साथ यात्रा, मंदिर दर्शन और फोटोग्राफी का प्लान बना रहे हैं।
मार्च का यह समय कर्मचारियों के लिए काम के बीच राहत का मौका और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। छुट्टियों की यह बहार राजस्थान में “ गोल्डन टाइम” साबित हो रही है!
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