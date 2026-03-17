Long Weekend: 20, 21 व 22 मार्च को लगातार छुट्टियां, स्कूल, कॉलेज व सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद

20 मार्च को चेटीचंड के अवसर पर छुट्टी रहेगी। उसके बाद 21 मार्च शनिवार और ईदुल-फितर के अवसर पर भी अवकाश रहेगा। 22 मार्च रविवार के साथ मिलकर लगातार तीन दिन की छुट्टी बन जाएगी। मतलब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर तीन दिनों तक बंद रहेंगे – “बल्ले-बल्ले”!