Competitive Exams: सरकारी स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए बदले नियम, अब निदेशालय की अनुमति अनिवार्य

शिक्षा विभाग का यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य और दूरदर्शी कदम है। लंबे समय से सरकारी स्कूलों में विभिन्न परीक्षाओं के कारण नियमित पढ़ाई बाधित हो रही थी, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होती थी। अब बिना अनुमति किसी भी परीक्षा के आयोजन पर रोक लगने से विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा और विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी, बल्कि स्कूलों को उनके मूल उद्देश्य—पढ़ाई—पर केंद्रित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर, यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में एक सकारात्मक बदलाव है।