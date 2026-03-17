Hailstorm Alert 20 March: राजस्थान में 20 मार्च को 20 जिलों में चलेगी तूफानी हवा, होगी ओलावृष्टि, ओरेंज अलर्ट जारी

1 अजमेर (Ajmer) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

2 अलवर (Alwar) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

3 ब्यावर (Beawar) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

4 भरतपुर (Bharatpur) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

5 दौसा (Dausa) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

6 डीग (Deeg) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

7 धौलपुर (Dholpur) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

8 जयपुर (Jaipur) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

9 झुंझुनूं (Jhunjhunu) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

10 करौली (Karauli) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

11 खैरथल—तिजारा (Khairthal—Tijara) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

12 कोतपुतली—बहरोड़ (Kothputali—Behror) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

13 सवाईमाधोपुर (Sawai Madhopur) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

14 सीकर (Sikar) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

15 टोंक (Tonk) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

16 चूरू (Churu) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

17 डीडवाना—कुचामन सिटी (Didwana—Kuchaman City) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

18 हनुमानगढ़ (Hanumangarh) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph

19 नागौर (Nagaur) तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि 40–50 Kmph