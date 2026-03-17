Hailstorm Alert 20 March: राजस्थान में 20 मार्च को 20 जिलों में चलेगी तूफानी हवा, होगी ओलावृष्टि, ओरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी। (फोटो: पत्रिका)
Hailstorm: जयपुर. मौसम विभाग ने 18 से 20 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से राजस्थान के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा, तूफानी हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अस्थिर रहेगा।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 18 मार्च को जयपुर, बीकानेर और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। अन्य कुछ हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है। 19 और 20 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर और बढ़ जाएगा। इस दौरान जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कई हिस्सों में मेघगर्जन और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।
|दिनांक / Date
|प्रभावित क्षेत्र / Affected Areas
|मौसम स्थिति / Weather Conditions
|हवा की गति / Wind Speed
|अन्य चेतावनी / Other Advisory
|18 मार्च 2026
|चूरू, बीकानेर, शेखावटी
|कहीं-कहीं मेघगर्जन, हल्की बारिश
|40–50 Kmph
|कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना कम
|18 मार्च 2026
|अन्य क्षेत्र
|मौसम मुख्यतः शुष्क
|–
|–
|19 मार्च 2026
|चूरू, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग
|मेघगर्जन के साथ तेज़ हवाएँ, बारिश
|40–50 Kmph
|कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना
|20 मार्च 2026
|चूरू, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग
|मेघगर्जन के साथ तेज़ हवाएँ, बारिश
|40–50 Kmph
|कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना
मौसम विभाग ने किसानों से कहा है कि वे खुले में रखी फसलें, कृषि उपकरण और पशुधन को सुरक्षित स्थान पर रखें। विशेषकर गेहूं और सरसों की फसल को कवर करके रखें ताकि तेज हवाओं और बारिश से नुकसान न हो। आमजन से अपील की गई है कि वे अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और भारी बारिश या तूफानी हवाओं के समय सतर्क रहें।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में आने वाले बदलाव के चलते प्रदेश में अस्थिर परिस्थितियाँ बन सकती हैं। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तेज हवाओं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि के कारण स्थानीय स्तर पर सड़क यातायात में बाधा और बिजली कटौती जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
|क्रमांक
|जिला (District)
|मौसम स्थिति / Weather Condition
|हवा की गति / Wind Speed
|1
|अजमेर (Ajmer)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|2
|अलवर (Alwar)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|3
|ब्यावर (Beawar)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|4
|भरतपुर (Bharatpur)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|5
|दौसा (Dausa)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|6
|डीग (Deeg)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|7
|धौलपुर (Dholpur)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|8
|जयपुर (Jaipur)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|9
|झुंझुनूं (Jhunjhunu)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|10
|करौली (Karauli)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|11
|खैरथल—तिजारा (Khairthal—Tijara)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|12
|कोतपुतली—बहरोड़ (Kothputali—Behror)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|13
|सवाईमाधोपुर (Sawai Madhopur)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|14
|सीकर (Sikar)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|15
|टोंक (Tonk)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|16
|चूरू (Churu)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|17
|डीडवाना—कुचामन सिटी (Didwana—Kuchaman City)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|18
|हनुमानगढ़ (Hanumangarh)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|19
|नागौर (Nagaur)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
|20
|पाली (Pali)
|तेज़ हवाएँ और ओलावृष्टि
|40–50 Kmph
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