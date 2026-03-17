राजस्थान के ‘करोड़पति’ IPS अफसर, संपत्ति का खुलासा कर रहा हैरान, क्या जानते हैं किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?

राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्ति का ताजा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 201 आईपीएस अधिकारियों ने 1 जनवरी 2026 तक की अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी है। इस फेहरिस्त में डीजी (DG) से लेकर आईजी स्तर के अधिकारियों के पास करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश अधिकारियों ने निवेश के लिए जयपुर को सबसे सुरक्षित और पसंदीदा ठिकाना माना है।