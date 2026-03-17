राजस्थान के ‘करोड़पति’ IPS अफसर, संपत्ति का खुलासा कर रहा हैरान, क्या जानते हैं किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?

राजस्थान कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों ने अपनी अचल संपत्ति का ताजा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 201 आईपीएस अधिकारियों ने 1 जनवरी 2026 तक की अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी है। इस फेहरिस्त में डीजी (DG) से लेकर आईजी स्तर के अधिकारियों के पास करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि अधिकांश अधिकारियों ने निवेश के लिए जयपुर को सबसे सुरक्षित और पसंदीदा ठिकाना माना है।
राजस्थान पुलिस के सबसे प्रभावशाली दंपतियों में शुमार संजय कुमार अग्रवाल और मालिनी अग्रवाल संपत्ति के मामले में काफी आगे हैं।
1994 बैच के आईपीएस राजेश आर्य, जो वर्तमान में एनटीआरओ अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके पास भी बड़ी संपत्ति है। उनके पास जयपुर में एक मकान और दो भूखंड हैं, वहीं देहरादून में भी एक घर है। उनकी कुल संपत्ति का वर्तमान मूल्य 2.29 करोड़ रुपये है, जिससे उन्हें सालाना 11 लाख रुपये से अधिक की आय होती है।
दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चलता है कि सेवानिवृत्ति के बाद या भविष्य के निवेश के लिए आईपीएस अधिकारियों की पहली प्राथमिकता जयपुर के प्राइम लोकेशन हैं। सभी ने राजधानी के पॉश इलाकों में फ्लैट और जमीनों में भारी निवेश किया है।
अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत हर अधिकारी को साल अपनी अचल संपत्ति का विवरण (IPR) सरकार को देना अनिवार्य है। यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जाता है। राजस्थान के इन 201 अधिकारियों की सूची अब सार्वजनिक डोमेन में है, जिसे कोई भी देख सकता है।
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