राजस्थान के IPS दंपत्ति का ट्रांसफर, जयपुर का साथ छूटा- मिली अलग-अलग जगह पोस्टिंग, जानें कहां संभालेंगे नया ज़िम्मा? 

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार देर रात पुलिस बेड़े में भारी फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस सूची में 64 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस फेरबदल की सबसे खास और दिलचस्प बात आईपीएस पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और आईपीएस कमल शेखावत की नई नियुक्तियां हैं। राजस्थान पुलिस के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब एक ही बैच के पति-पत्नी, जो एक साथ आईपीएस प्रमोट हुए, अब प्रमुख पदों पर नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।