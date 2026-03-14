राजस्थान के IPS दंपत्ति का ट्रांसफर, जयपुर का साथ छूटा- मिली अलग-अलग जगह पोस्टिंग, जानें कहां संभालेंगे नया ज़िम्मा? 

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुक्रवार देर रात पुलिस बेड़े में भारी फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस सूची में 64 आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस फेरबदल की सबसे खास और दिलचस्प बात आईपीएस पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और आईपीएस कमल शेखावत की नई नियुक्तियां हैं। राजस्थान पुलिस के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब एक ही बैच के पति-पत्नी, जो एक साथ आईपीएस प्रमोट हुए, अब प्रमुख पदों पर नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।
तबादला सूची के अनुसार, इस जोड़े को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है:
पुष्पेंद्र सिंह और कमल शेखावत दोनों 1998 बैच के आरपीएस (RPS) अधिकारी हैं। इनका करियर ग्राफ न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ऐतिहासिक भी है।
आईपीएस कमल शेखावत का जीवन संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है।
पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और कमल शेखावत न केवल सख्त अधिकारी हैं, बल्कि अपने मिलनसार और मृदुभाषी स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। पुलिसिंग के साथ-साथ यह जोड़ा सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहता है। महकमे में इन्हें एक 'अनुशासित और ईमानदार' अधिकारी के रूप में पहचाना जाता है।
राजस्थान में पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए पुष्पेंद्र सिंह और कमल शेखावत एक 'आइकॉन' बन गए हैं। एक ही बैच में भर्ती होना, एक साथ आईपीएस बनना और अब प्रमुख जिलों की कमान संभालना, यह दर्शाता है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है।
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