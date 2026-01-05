पाली : पोटली में बेटे का कंकाल, अस्थियां देख बिलख पड़ा पिता, बांडी नदी में चार माह पहले डूबा था

अनंत चतुर्थी पर गणेश विसर्जन के दिन 6 सितंबर 2025 को इंद्रा कॉलोनी निवासी विजय सिंह व ललित सेन बांडी नदी में बह गए थे। उनमें से विजय सिंह का शव मिल गया, लेकिन ललित सेन नहीं मिला था। बीते 11 नवम्बर को बांडी नदी में एक कंकाल मिला था। उसकी डीएनए जांच के लिए ललित के पिता हरिराम सेन व उसकी मां सोनी देवी के सैंपल लिए थे। उनको एफएसएल जोधपुर में जांच के लिए भेजा था। वहां से रिपोर्ट में सैंपल मैच हो गए।