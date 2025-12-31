31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

धौलपुर: प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

धौलपुर शहर में चंबल नदी किनारे बने शेरगढ़ किले में पति की हत्या कर शव फेंकने के मामले का पुलिस ने बुधवार दोपहर खुलासा कर दिया। वारदात प्रेम प्रसंग के चलते की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

kamlesh sharma

Dec 31, 2025

धौलपुर। शहर में चंबल नदी किनारे बने शेरगढ़ किले में पति की हत्या कर शव फेंकने के मामले का पुलिस ने बुधवार दोपहर खुलासा कर दिया। वारदात प्रेम प्रसंग के चलते की गई। पुलिस ने आरोपी प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी सहित अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच और तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार प्रेमी शाहरुख और मृतक की पत्नी रजनी ने करीब छह माह पहले हत्या की साजिश रची थी। मृतक रविकांत के दो बच्चे हैं। गिरफ्तार आरोपी वाहन चालक है।

सीओ शहर कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि 29 दिसंबर को शेरगढ़ किले के पास एक नाले में शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान रविकांत (33) पुत्र सोबरन सिंह ठाकुर निवासी दौनारी थाना सैंपऊ के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि 27 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे से रविकांत घर से निकला था और फिर वापस नहीं आया। जिस पर गुमशुदगी दर्ज करवाई गई।

पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रजनी का शाहरुख खान निवासी सैंपऊ के साथ प्रेम प्रसंग था। पति द्वारा इसका विरोध किए जाने से दोनों के बीच विवाद रहता था। इसी के चलते पत्नी रजनी ने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर रविकांत को शेरगढ़ किले पर बुलाया, जहां उसे शराब पिलाकर पत्थर से सिर और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी प्रेमी शाहरुख को पचगांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 07:20 pm

Published on:

31 Dec 2025 07:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / धौलपुर: प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

षड्यंत्र रच पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पुलिस ने आरोपित प्रेमी शाहरुख को किया गिरफ्तार

षड्यंत्र रच पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पुलिस ने आरोपित प्रेमी शाहरुख को किया गिरफ्तार Wife conspired to have husband murdered, police arrested accused lover Shahrukh
धौलपुर

Dholpur: नए साल में बदला-बदला नजर आएगा धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, खर्च हो रहे हैं दो करोड़ रुपए

Dholpur Roadways Bus Stand, Dholpur Roadways Bus Stand News, Dholpur Roadways Bus Stand Update News, Roadways News, Rajasthan News, Rajasthan Roadways, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड न्यूज, धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड अपडेट न्यूज, रोडवेज न्यूज, राजस्थान न्यूज, राजस्थान रोडवेज
धौलपुर

नाबालिग और महिलाओं का शोषण करने वाला बर्खास्त आरएसी जवान गोवर्धन से गिरफ्तार

नाबालिग और महिलाओं का शोषण करने वाला बर्खास्त आरएसी जवान गोवर्धन से गिरफ्तार Dismissed RAC jawan arrested from Govardhan for exploiting minors and women
धौलपुर

देशी विदेशी पक्षियों को रास आ रहे धौलपुर के जलाशय

देशी विदेशी पक्षियों को रास आ रहे धौलपुर के जलाशय Dholpur's reservoirs are being liked by the native and foreign birds
धौलपुर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना…केवल 70 फीसदी ही सत्यापन

Social-Security-Pension-Scheme
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.