धौलपुर: प्रेमी के साथ षड्यंत्र रच पत्नी ने पति की करवाई हत्या, पहले पिलाई शराब, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी रजनी का शाहरुख खान निवासी सैंपऊ के साथ प्रेम प्रसंग था। पति द्वारा इसका विरोध किए जाने से दोनों के बीच विवाद रहता था। इसी के चलते पत्नी रजनी ने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर रविकांत को शेरगढ़ किले पर बुलाया, जहां उसे शराब पिलाकर पत्थर से सिर और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी प्रेमी शाहरुख को पचगांव के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।