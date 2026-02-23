Rajasthan News: राजस्थान में ‘खाकी’ को देखकर गाड़ी भगाने लगा पूर्व चेयरमैन, तलाशी में मिले 22 लाख रुपए

कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि एक वाहन पुलिस को देखकर तेज गति से जाता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में थाना पुलिस ने जब वाहन को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। पुलिस को शक हुआ और टीम ने तुरंत पीछा कर वाहन को रुकवाया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 22 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस पूर्व चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा से पूछताछ कर रही है।