आरजीएचएस बनी मजाक…इस दर से उस दर भटक रहे पेंशनभोगी

प्रदेश की महत्वाकांक्षी आरजीएचएस के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैैं। योजना का लाभ लेने वाले पेंशनर भोगी सहित कर्मचारी मेडिकल दुकानों पर दवाइयों को लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन योजना से संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों ने हाथ खड़े करते हुए दवाइयां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जिससे हजारों पेंशनर्स और उनके आश्रितों की सेहत दांव पर लगी है।निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरों और जांच केंद्रों का भुगतान समय पर नहीं होने से वे केशलैस इलाज से पीछे हट रहे हैं। नियमों में बार-बार बदलाव से प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को जेब से खर्च कर उठाना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में वर्तमान में आरजीएचएस योजना से करीब 30 हजार और राज्य भर में लगभग 14 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके परिवारजन जुड़े हुए हैं, जो योजना के प्रभावी रूप से संचालन नहीं होने से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इसका प्रभावी संचालन बेहद जरूरी है। योजना का उद्देश्य केशलैस उपचार, आर्थिक सुरक्षा, त्वरित चिकित्सा सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके लिए भुगतान प्रणाली को मजबूत करना और नियमों में स्थिरता लाना आवश्यक है।