पेंचीदा उलझन में उलझा सर्विस रोड और नालों का निर्माण कार्य

नेशनल हाइवे 44 को चमकाने, सर्विस रोडों का निर्माण और हाइवों पर बनने वाले ब्रिजों के निर्माण सहित अन्य कार्यों का जिम्मा अहमदाबाद की कंपनी जीआर इन्फ्रा को 5 हजार करोड़ में दिया गया था। यह काम धौलपुर से लेकर मप्र के बानमोर कस्बे तक कंपनी को करना था। जिसके बाद जीआर इन्फ्रा कंपनी ने धौलपुर जिले की सीमा में आने वाली 6-6 यानी 12 किमी सर्विस रोडों, नालों का निर्माण सहित वाटर वक्र्स और सदर थाना पर बनने वाले ब्रिज निर्माण का ठेका वेलकिन कंपनी को 50 करोड़ में दिया। वेलकिन ने भी सर्विस रोडें और नाला बनाने का ठेका अन्य को दे दिया, लेकिन गत दिनों वेलकिन कंपनी के अथॉरिटी के देहांत के बाद मामला उलझ गया है, क्योंकि सर्विस रोडें और नाला निर्माण का समझौता जीआर और वेलकिन के बीच हुआ है। वेलकिन के अथॉरिटी की मौत के बाद कंपनी का कर्ता धर्ता नहीं होने से मामला पेंचीदा हो चुका है। बताया जा रहा है कि जीआर और वेलकिन के बीच कुछ कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकीं थीं तो वहीं वेलकिन कंपनी ने भी अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए 10 से 15लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया। अब अथॉरिटी की मौत के बाद वेलकिन कंपनी के अन्य कर्ता धर्ताओं को कागजी कार्रवाई पूर्ण न होने से डर सता रहा है। जिस कारण वेलकिन कंपनी ना ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ पा रही हैं और ना ही कार्य पूर्ण कर पा रही है।