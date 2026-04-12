Rajasthan Tourism: खतरनाक चंबल बीहड़ों में होगा सैर-सपाटा, सरकार को भेजा प्रस्ताव; पर्यटन को मिलेगा फायदा

शहर से चंबल किनारे बीहड़ में ट्रेक बनाने की योजना है। जंगल सफारी और ट्रेकिंग के शौकीन पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर अभी शुरुआती दौर कार्य चल रहा है। वर्तमान में शेरगढ़ किले की तरफ जा रहे पक्का होने से लोगों की आवाजाही पहले से बढ़ी है। इसी रास्ते पर आगे की तरफ और किले के नीचे की तरफ एक ट्रेक तैयार करने की योजना है। जहां पर पर्यटक आसानी से भ्रमण करने के साथ बीहड़ों को लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही चंबल सफारी का भी आनंद ले पाएंगे। इस सीजन में नगर परिषद की ओर से चंबल में बोटिंग शुरू की गई। बीहड़ क्षेत्र में पर्यटकों के लिहाज से विकसित करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।