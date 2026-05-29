धौलपुर में 286 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 बाईपास, नेशनल हाईवे से जुड़ेंगे; जमीन के बदले जमीन प्रक्रिया से फंसा पेच

Dholpur Bypass : बाइपास निर्माण किसी शहर को बाहरी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए होते हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही न हो और स्थानीय ट्रैफिक भी न बिगड़े…। इसको ध्यान में रखते हुए धौलपुर शहर में दो बाईपासों का निर्माण होना है। दोनों की बाईपास आपस में राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बाईपास के लिए जमीन के बदले जमीन की उपलब्धता को लेकर पेच फंसा हुआ है। धौलपुर शहर के नजदीक करोड़ों की जगह उपलब्ध कराने को अब जिम्मेदारी खस्ताहाल में चल रही है नगर परिषद प्रशासन को सौंपी है। वहीं, सूत्रों के अनुसार एनएच-123 और एनएच-।।बी को जोड़ने के लिए बन रहे बाइपास के एलाइनमेंट भी चर्चा का विषय बना हुआ है।