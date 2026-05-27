Dholpur: जिले में चंबल बजरी निकासी के 10 घाटों के पास हथियारबंद जाब्ता तैनात

पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक करीब 10 मुख्य घाटों के पास टैंट लगाकर हथियारबंद आरएसी के जवान तैनात कर दिए हैं। साथ ही कोतवाली, सदर, दिहौली, बाड़ी सदर, बसई डांग, कौलारी, राजाखेड़ा, सरमथुरा और सोने का गुर्जा पुलिस थानों को विशेष तौर पर इलाके में चंबल बजरी निकासी वालों रास्तों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। उधर, पुलिस ने जनवरी से 25 मई तक कार्रवाई कर 124 बजरी लदे वाहनों को जब्त कर 98 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कुल 105 एफआइआर दर्ज की गई। जबकि बीते साल 2025 में कुल 246 मुकदमे दर्ज हुए थे। सख्ती के चलते शहर में अब बजरी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। चंबल बजरी पर लगी पाबंदी के चलते बाजार में डस्ट और सिंध की रेत की मांग बढ़ी है। हालांकि, कोतवाली क्षेत्र समेत कुछ इलाकों में रात में कुछ बजरी लदे ट्रेक्टर-ट्रॉलियों की आवाजाही भी है।