Dholpur: बाजार में सफेद सूती साफी की डिमांड, भीषण गर्मी में बनती सुरक्षा कवच

बाजार में 100 से 250 रुपए तक साफीधौलपुर शहर में वस्त्र विक्रेता साफी रखते हैं। बाजार में करीब 100 रुपए से 250 रुपए तक की कीमत की साफी है। इसमें कॉटन की 100 रुपए की साफी अधिकतर बिक्री होती है। यह २ से सवा दो मीटर में उपलब्ध रहती है। हालांकि, अब बाजार में भगवा समेत अन्य रंगीन साफी भी आ रही हैं लेकिन सफेद की डिमांड अधिक रहती है। दुकानदार सोबित अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के दिनों में एक दिन में करीब 8से 10 साफी बिक जाती है। बताया कि साफी ज्यादातर आगरा और ग्वालियर के बाजार से आ रही है। धौलपुर और आसपास साफी कहते हैं तो यूपी में इसको गमछा कहा जाता है।