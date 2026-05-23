Dholpur Mandi Bhav: खाद्य तेलों में अचानक आई तेजी, सरसों के भाव में आया जबरदस्त उछाल, जानें 1 लीटर तेल की कीमत

खाड़ी देशों में बदले हालात का असर देश के खाद्य तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। बाहर से पॉम ऑयल समेत अन्य खाद्य तेलों का आयात कम हो गया है। पहले आयात होने वाले तेलों के कारण सरसों तेल के दाम नियंत्रित रहते थे, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते सरसों तेल के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। अप्रेल माह में फसल कटाई के समय सरसों तेल का भाव 135 से 140 रुपए प्रति लीटर के बीच था, जो अब बढ़कर 180 से 190 रुपए तक पहुंच गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सरसों उत्पादक देश है और यहां से विदेशों में भी निर्यात होता है। हालांकि, घरेलू मांग बढ़ने से बाजार पर दबाव बढ़ गया है।