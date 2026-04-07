Sarso Mandi Bhav: सीड्स ऑयल लैब रिपोर्ट के आधार तय हुए सरसों के भाव, कीमत सुनकर किसानों के खिले चेहरे

व्यापारियों ने दानों के रंग-रूप को देखकर किसानों को दाम दिए। इस कारण अप्रेल के पहले सप्ताह तक करीब तीन लाख क्विंटल से अधिक सरसों बिना लैब टेस्टिंग के ही बिक गई। तापमान बढ़ने से नमी कम होने और अप्रेल का एक सप्ताह बीतने के बाद भी नीलामी से ही भाव तय हो रहे थे। इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद मंडी समिति प्रशासन ने ऑयल टेस्टिंग लैब शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली और उसी दिन से ऑयल कंडीशन के आधार पर भाव तय करना शुरू कर दिया। मंडी समिति के अनुसार पहले दिन करीब 400 नमूनों की जांच की गई।