Karauli Biogas Plant: 2 हजार गोवंश के गोबर से बनेगी बायोगैस और बिजली, ठेकरा गोशाला में बन रहा बायोगैस प्लांट

दिसम्बर 2023 में जारी किए गए कार्यादेश में निविदा शर्तों के अनुसार 45.91 लाख रुपए की लागत से 9 माह में यह कार्य पूर्ण होना था। कम्पनी की ओर से मासलपुर क्षेत्र की ठेकरा गोशाला परिसर में प्लांट निर्माण के लिए कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन शुरूआत से ही कार्य की गति धीमी रही। ऐसे में इस पंचायत मासलपुर पंचायत समिति के विकास अधिकारी की ओर से ओर से कम्पनी को पत्र भेजने के साथ मौखिक रूप से भी कई बार अवगत कराते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर सख्ती दिखाते हुए कम्पनी को पूर्व में नोटिस दिया गया। अब पिछले दिनों जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की ओर से सख्ती से निर्देश देने के बाद कार्य में गति आई है और जून माह तक कार्य के पूर्ण होने की उम्मीद है।