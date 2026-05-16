पांचना बांध पर किसानों का अल्टीमेटम, 39 गांवों को पानी नहीं मिला तो नहीं खुलेगा बांध

विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि गंभीर नदी पर पांचना बांध के निर्माण के दौरान आसपास के गांवों की जमीन चली गई। बांध का निर्माण 1972 में आई बाढ़ के दौरान भरतपुर तक बाढ़ के हालात बन गए, उससे बचाव के लिए सरकार ने पांचना बांध का निर्माण कराया गया, उसके बाद से ही गंभीर नदी में पानी की आवक थम गई। वहीं सरकार ने कमांड एरिया का निर्धारण उनके क्षेत्र में नहीं करके दूसरे क्षेत्र में कर दिया। इससे क्षेत्र के गांवों के खेतों के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार पहले बांध क्षेत्र के आसपास के 39 गांवों के खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करे।