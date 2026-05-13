Karauli: करौली में मनरेगा कार्यों की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर, विभाग में मचा हड़कंप

वहीं ग्राम पंचायत खोहरी में मनरेगा मस्टररोल की जांच में श्रमिकों की उपस्थिति केवल कागजों में दर्ज मिली। निरीक्षण के दौरान किसी भी कार्य स्थल पर न मजदूर मिले, न मेट और न ही कोई कार्य होता पाया गया। पुराने तालाब मरम्मत कार्य में भी मौके पर कार्य नहीं मिला, जबकि 11.51 लाख रुपए की सामग्री राशि की एमबी भरी गई थी। इसके अलावा पंचायत में दर्ज 11 ग्रेवल सड़क कार्य मौके पर नहीं मिले, जबकि करीब 50 लाख रुपए की सामग्री राशि की एमबी फीड की गई थी। वहीं 13 टाइल्स सड़क कार्य पुराने बने पाए गए, जिन्हें नया दिखाकर लगभग 1.50 करोड़ रुपए की सामग्री राशि की एमबी भर दी गई।