दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरा ढाई वर्ष का बेटा, पीछे से बचाने कूदी मां, दोनों की मौत

हिण्डौनसिटी (करौली) । नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव जगदीशपुरा में रविवार दोपहर घर के पिछवाड़े स्थित जमीन लेवल कुएं में एक ढाई वर्षीय बालक गिर गया। पास मौजूद उसकी मां बच्चों को बचाने के लिए कुए में कूद पड़ी। इससे डूबने से दोनों की मौत हो गई। पास के घरों से महिला को कूदते देख एक जने ने परिजनों को सूचित किया।