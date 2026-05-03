3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरा ढाई वर्ष का बेटा, पीछे से बचाने कूदी मां, दोनों की मौत

Karauli well accident : करौली जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव जगदीशपुरा में रविवार दोपहर घर के पिछवाड़े स्थित जमीन लेवल कुएं में एक ढाई वर्षीय बालक गिर गया। पास मौजूद उसकी मां बच्चों को बचाने के लिए कुए में कूद पड़ी। इससे डूबने से दोनों की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

करौली

image

kamlesh sharma

May 03, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

हिण्डौनसिटी (करौली) । नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव जगदीशपुरा में रविवार दोपहर घर के पिछवाड़े स्थित जमीन लेवल कुएं में एक ढाई वर्षीय बालक गिर गया। पास मौजूद उसकी मां बच्चों को बचाने के लिए कुए में कूद पड़ी। इससे डूबने से दोनों की मौत हो गई। पास के घरों से महिला को कूदते देख एक जने ने परिजनों को सूचित किया।

ग्रामीणों की मदद मां-बेटे को बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित का दिया। मृतक गांव जगदीश पुरा निवासी खुशबू जाटव (25) पत्नी सूरज व उसका पुत्र वंश है। मामले में मृतका का चाचा जटवाड़ा गांव निवासी भरतलाल उर्फ भरतू ने मर्ग प्राथमिकी दर्ज कराई है।

परिजनों के अनुसार ससुर रामू व सासू के मजदूरी पर जाने के बाद दोपहर करीब एक बजे खुशबू अपने पुत्र वंश को लेकर घरेलू कार्य से घर के पीछे स्थित कुएं पर गई थी। इस दौरान निगाह चूकने पर बचाने बच्चा कुएं के पास पहुंच गया और गिर गया। यह देख वह भी कुएं में कूद गई।

पड़ोस के व्यक्ति की सूचना पर पति सूरज सहित अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। साथ ही करीब 30 फीट गहरे कुएं से दोनों को बाहर निकाला। दोनों को अचेतावस्था में चिकित्सालय लेकर आए। सूचना पर सास-ससुर भी कार्यस्थल व जटवाड़ा से पीहर पक्ष के लोग जिला चिकित्सालय आ गए।

इस दौरान घटनाक्रम से अवगत हो मृतका के चाचा ने मर्ग प्राथमिकी देकर पोस्टमार्टम कर कार्रवाई कराई। गौरतलब है कि खुशबू के माता-पिता कर पूर्व में मृत्यु होने से उसकी व छोटी बहन का विवाह चाचा ने ही किया था।

कुछ घंटे पहले आई थी पीहर से

परिजनों ने बताया कि खुशबू चार दिन से पीहर जटवाड़ा में रह रही थी। रविवार को वह सुबह करीब 11 बजे ससुराल पहुंची थी। चाचा ने बताया कि वह खुद बाइक से मां व बेटे को सूरौठ तक छोड़ कर गया था। जबकि छोटी बहन पीहर में ही थी।

ये भी पढ़ें

Ajmer News : तेज अंधड़ में भरभराकर गिरा जर्जर बीपीएल क्वार्टर, मलबे में दबकर महिला की मौत, पति घायल
अजमेर
ajmer news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 May 2026 09:01 pm

Published on:

03 May 2026 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / दर्दनाक हादसा: कुएं में गिरा ढाई वर्ष का बेटा, पीछे से बचाने कूदी मां, दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Panchna Dam Update: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अफसरों में मची हलचल, अब पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की तैयारी

Panchana Dam of Karauli
करौली

Karauli News: करौली कलक्टर का निर्देश, स्कूलों के ऊपर से हटेंगी हाईटेंशन लाइनें, जर्जर भवन होंगे ध्वस्त

Karauli News
करौली

Indian Railways: हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज तैयार, एस्केलेटर-लिफ्ट से आवागमन होगा आसान

Hindaun City Railway Station
करौली

करौली जिले में खूनी विवाद: पानी भरने गई महिला पर लोहे की रॉड से हमला, मौके पर ही मौत

rachna jat
करौली

करौली की महिला डॉक्टर की जोधपुर में दर्दनाक मौत, सांड से टकराई स्कूटी, गले में घुसा सींग

Karauli woman doctor India Dagur dies in Jodhpur
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.