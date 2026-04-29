करौली जिले में खूनी विवाद: पानी भरने गई महिला पर लोहे की रॉड से हमला, मौके पर ही मौत

परिजनों ने बताया कि सुबह घटना के समय मृतका के पति भूपेंद्र और 18 वर्षीय पुत्र राजा बेंगलुरु में मजदूरी कर रहे थे। वहीं, उसकी दोनों बेटियां स्कूल गई हुई थीं। इधर मृतका के पिता ने बताया कि सुबह उन्हें रचना के झगड़े में घायल होने की सूचना मिली थी। गौरतलब है कि रंजीज सिंह दो बेटी मंटेश व रचना एक ही घर में हैं।