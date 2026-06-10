Rajasthan Crime: 3 साल बाद पीहर से ससुराल लौटी पत्नी की पति ने कर दी हत्या, परिजनों ने लगाए आरोप, मामला दर्ज

स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका की बड़ी बहन की भी शादी उसी परिवार में हुई थी और वह वर्तमान में वहीं रह रही है। बताया जा रहा है कि मृतका और उसके पति के बीच लंबे समय से गृह क्लेश चल रहा था। दोनों की कोई संतान नहीं थी जिसके चलते भी अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। पति-पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे।