करौली में हुई सभा में सचिन पायलट ने दिए बड़े संकेत, अशोक गहलोत पर गरजे रमेश मीणा; पढ़ें 10 प्रमुख बातें

करौली। जिले के सकरघटा गांव में आयोजित किसान सम्मेलन और स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण समारोह में कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने संगठन, किसान, युवाओं और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। वहीं पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम में किसानों के मुद्दों, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था और कांग्रेस संगठन की दिशा को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए गए।