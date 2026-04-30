Indian Railways: हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फुटओवर ब्रिज तैयार, एस्केलेटर-लिफ्ट से आवागमन होगा आसान

वर्तमान में फुट ओवरब्रिज के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्लेटफार्म दो पर फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों के साथ एक्सेलेटर की लगाने के लिए फाउंडेशन तैयार हो गया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार फुट ओवरब्रिज पर प्लेटफार्म क्रमांक एक व दो सीढ़ियों के सामान्तर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। साथ ही सकूलेटिंग एरिया में सीढ़ियां उतारने से यात्री सीधे वाहन पार्किंग पर पहुंच सकेंगे। वहीं, एक से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए दोनों पर एक एक लिफ्ट लगेगी। रेलवे स्टेशन पर एक और फुटओवर ब्रिज का निर्माण चल रहा है। ऐसे में दोहरे ओवर ब्रिज से यात्रियों को आगामन में सहुलियत बढ़ेगी।