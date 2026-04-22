22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

करौली

Rajasthan Firing: जाटव समाज 360 गांव के युवा अध्यक्ष पर फायरिंग, गोली से कार के शीशे टूटे, परिवार में दहशत

हिण्डौनसिटी में शादी समारोह से लौट रहे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में वह बाल-बाल बच गया, लेकिन गोलियों से कार के शीशे चकनाचूर हो गए और इलाके में दहशत फैल गई।

2 min read
Google source verification

करौली

image

Rakesh Mishra

Apr 22, 2026

Hindaun City firing, Rajasthan crime news, Mahwa police case, firing attack Rajasthan, toll plaza shooting incident, unknown attackers firing, Rajasthan law and order, Hindaun City news update, car firing incident Rajasthan, police investigation Mahwa, FSL team Rajasthan, shooting case Rajasthan, Jatav community news, political angle attack Rajasthan, crime news Rajasthan

फायरिंग से टूटा कार का शीशा। फोटो- पत्रिका

हिण्डौनसिटी। शहर की आनंद विहार कॉलोनी निवासी जिला जाटव समाज सुधार समिति 360 गांव के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर अज्ञात दो युवकों ने फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना महवा थाना क्षेत्र में गाजीपुर टोल प्लाजा और महवा के बीच हुई। हमले में हरिओम और उनके चाचा साहिल बाल-बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से उनकी कार के दोनों ओर के शीशे टूट गए।

यह वीडियो भी देखें

दोनों तरफ के शीशे चकनाचूर

हरिओम ने बताया कि वे झाड़ीसापुरा गांव में एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान सुनसान सड़क पर खड़े दो युवकों ने अचानक उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। गोली बाईं ओर की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए ड्राइवर साइड तक निकल गई, जिससे गाड़ी के दोनों तरफ के शीशे चकनाचूर हो गए। अचानक हुए इस हमले से वे घबरा गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए गाड़ी को सीधे टोल प्लाजा तक लेकर पहुंचे।

हमलावर खेतों की ओर फरार

घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हमलावर फायरिंग करने के बाद मौके से भागकर खेतों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से खाली कारतूस और अन्य साक्ष्य जुटाए। हरिओम ने महवा थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।

कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं

हरिओम ने बताया कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन उन्हें आशंका है कि हमला राजनीतिक कारणों से जुड़ा हो सकता है। इस घटना के बाद उनके परिवार में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही जाटव समाज के प्रमुख लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही समाज के लोगों ने हरिओम और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Convoy Accident: मदन राठौड़ के काफिले में बड़ा हादसा, स्टेरिंग फेल होते ही पलटी एस्कॉर्ट गाड़ी, 2 पुलिसकर्मी घायल
जालोर
Madan Rathore convoy accident, Rajasthan BJP leader convoy crash, escort vehicle overturn Rajasthan, steering failure car accident India, Jalore Bagoda accident news, police vehicle crash Rajasthan, VIP convoy safety issue, ASI injured accident Rajasthan, India road accident news, convoy incident Rajasthan BJP, police escort vehicle accident, Rajasthan highway accident, Bharat Mala expressway accident, Bagoda road mishap, political leader convoy news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 08:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / Rajasthan Firing: जाटव समाज 360 गांव के युवा अध्यक्ष पर फायरिंग, गोली से कार के शीशे टूटे, परिवार में दहशत

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Greenfield Expressway: 342 KM लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर बड़ा अपडेट, ग्रामीणों में भारी रोष, 14 हजार करोड़ का है प्रोजेक्ट

Rajasthan Greenfield Expressway, Rajasthan Greenfield Expressway Latest News, Rajasthan Greenfield Expressway Update News, Greenfield Expressway, Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway, Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway Latest News, Beawar-Bharatpur Greenfield Expressway Update News, Beawar Bharatpur expressway, Rajasthan land acquisition protest, greenfield expressway project Rajasthan, farmer compensation issue Rajasthan, DLC rate demand farmers, expressway land dispute Rajasthan, rural protest land acquisition, infrastructure project Rajasthan news, highway project
करौली

Karauli Accident: 3 दिन बाद होने वाली थी सगे भाइयों की शादी, हादसे में 1 की मौत, दूसरा गंभीर, परिवार में मातम

Masalpur road accident, Karauli accident news, tractor trolley accident Rajasthan, wedding tragedy Rajasthan, road accident Karauli, rural accident Rajasthan, Bhurkheda village news, Rajasthan accident update, family tragedy news Rajasthan, road safety Rajasthan, tragic accident story, Karauli district news, village accident India, wedding turned tragedy, Rajasthan breaking news
करौली

SDM Kajal Meena Bribe Case: इंटरव्यू के अंश वायरल, कहा मैं बदलाव लाना चाहती हूं, अब जेल में हैं टॉपर एसडीएम

sdm kajal meena
करौली

SDM Kajal Meena : रिश्वत लेते पकड़ी गई एसडीएम काजल मीणा बोलीं- ‘गलती हो गई’, माफी काम नहीं आई, कोर्ट ने भेजा जेल

SDM bribery case Rajasthan, Nadoti SDM arrest, Kajal Meena corruption case, ACB Rajasthan trap, bribe taking officer, Rajasthan corruption news, government officer arrested, judicial custody case, ACB action Rajasthan, bribery scandal India, public servant corruption, anti corruption bureau case, Rajasthan admin scandal, cash seizure case, high profile arrest Rajasthan
खास खबर

कोर्ट का सख्त रुख: 9 साल बाद भी नहीं दिया एक्सीडेंट का क्लेम, अब टेम्पो चालक को सीधे जाना पड़ा जेल

MP High Court's Gwalior Bench Issues Stern Reprimand to the Collector
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.