Rajasthan Firing: जाटव समाज 360 गांव के युवा अध्यक्ष पर फायरिंग, गोली से कार के शीशे टूटे, परिवार में दहशत

घटना के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही महवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। हमलावर फायरिंग करने के बाद मौके से भागकर खेतों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से खाली कारतूस और अन्य साक्ष्य जुटाए। हरिओम ने महवा थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।