Karauli : श्रीजी मंदिर से प्रतिमा चोरी का मामला, जंगल से बरामद हुई पोशाक, जांच अभियान तेज

Karauli : करौली के सपोटरा के अमरगढ़ गांव स्थित ऐतिहासिक श्रीजी मंदिर से चार दिन पहले हुई अष्टधातु की राधारानी प्रतिमा चोरी के मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान पुलिस को चोरी हुई प्रतिमा की पोशाक अमरगढ़ के माली पाड़ा स्थित पुराने मंदिर भवन के समीप जंगल क्षेत्र में बरामद हुई है। पोशाक मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान और जांच तेज कर दी है। जिससे की वारदात का जल्द खुलासा हो सके।