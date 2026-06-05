Weather Update 5 June : 3 घंटे में राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, मानसून पर आया नया अपडेट

Weather Update 5 June : मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को तीन घंटे में राजस्थान के 30 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जून सुबह 5.58 बजे पर जारी मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार तीन घंटे में सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल-तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, ब्यावर तथा राजसमंद जिलों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम मेघगर्जन गरज-चमक, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अचानक तेज हवाएं 30-40 KMPH की रफ्तार से चलेंगी।