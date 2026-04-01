Convoy Accident: मदन राठौड़ के काफिले में बड़ा हादसा, स्टेरिंग फेल होते ही पलटी एस्कॉर्ट गाड़ी, 2 पुलिसकर्मी घायल

यह हादसा बागोड़ा थाना क्षेत्र के मेड़ा गांव के पास भारतमाला एक्सप्रेस-वे से जुड़ी एमडीआर सड़क पर दोपहर करीब 3 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार मदन राठौड़ बाली क्षेत्र में भाजपा जिलाध्यक्ष जसराज राजपुरोहित के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर पाली लौट रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले में शामिल पुलिस की 112 एस्कॉर्ट गाड़ी का स्टेरिंग अचानक फेल हो गया।