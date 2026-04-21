IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स का स्टूडेंट्स को खास तोहफा, जयपुर में 1800 का टिकट सिर्फ 500 रुपए में, जानिए कैसे मिलेगा

जयपुर में मैच के लिए टिकटों की कीमतें स्टैंड और सुविधाओं के अनुसार तय की गई हैं। ईस्ट स्टैंड का टिकट 1800 रुपए, नॉर्थ स्टैंड 2500 रुपए और साउथ स्टैंड 3000 रुपए में उपलब्ध है। वहीं ईस्ट और नॉर्थ लॉन्ग की कीमत 5700 रुपए रखी गई है। प्रीमियम कैटेगरी में उदयपुर रॉयल बॉक्स के टिकट 10,000 से 13,000 रुपए, जयपुर और जोधपुर लाउंज 12,500 से 15,000 रुपए तथा जैसलमेर लाउंज 17,000 से 20,000 रुपए तक हैं। इसके अलावा शेन वॉर्न लाउंज के टिकट 22,500 से 30,000 रुपए और सबसे महंगे ड्रीम लाउंज के टिकट 40,000 रुपए तक रखे गए हैं।